Paragon Casarini | Chi tortura a casa col volo di Stato noi che salviamo vite veniamo spiati

“Ci sono degli interessi e delle presenze occulte nei nostri confronti che dimostrano che in questo mondo la solidarietà è diventato un atto sovversivo, sembra che siamo dei criminali. Il tema nostro è organizzarci per salvare delleed è pazzesco che chi invece, uccide, fa traffico internazionale e ha mandati di cattura con 38 capi di imputazione, come Almasri, torna con undie gli hanno anche restituito il Rolex che aveva al polso. Mentre noi checon dei software militari“. Queste le parole di Luca, fondatore della ong Mediterranea Saving Humans, intervia Napoli durante lo sbarco della Sea Eye 4.è tra le oltre 90 persone, tra cui giornalisti e membri della società civile di decine di Paesi, spiate attraverso il software israeliano di hacking di livello militareSolutions.