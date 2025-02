Movieplayer.it - Paradise, il settimo episodio: la serie di Dan Fogelman a metà strada tra This Is Us e Silo

Leggi su Movieplayer.it

Un lungo flashback, tipico della "vecchia" serialità, ci porta a conoscere il giorno in cui il mondo è cambiato per sempre. Tra un mistero e l'altro, ora siamo pronti per il finale. Occhio agli spoiler. Danè sempre stato un autore della serialità generalista, da Like Family e The Neighbors fino a Galavant e Pitch. Ovviamente il suo cavallo di battaglia èIs Us, che lo ha fatto conoscere a livello mondiale.è la sua primacreata e pensata per lo streaming (su HULU negli Usa, su Disney+ da noi ogni martedì), dato che di Only Murders in the Building è solo produttore. Già rinnovata per una seconda stagione, laè rimasta fedele nell'approccio settimanale di rilascio degli episodi, proseguendo lo schema narrativo dei suoi progetti precedenti, sorprendendo per l'ennesima .