Paperdi Juvecaserta 2021, in vendita i biglietti per la trasferta di Sant’Antimo

Tempo di lettura: < 1 minutoLa PSA Malvin S. Antimo ha comunicato che la gara in programma domenica prossima, 02 marzo, e valida per la XXXI giornata del campionato nazionale di serie B nazionale si giocherà a Casoria al PalaCasoria di via Michelangelo, alle ore 20,30. La società santantimese ha messo a disposizione dei tifosi casertani un totale di 900 tagliandi così suddivisi: 500 posti nel settore ospiti al costo di 13,00 euro e 400 nella tribuna ospiti al costo di 15 euro, cui andranno aggiunti i diritti di pre. I tagliandi, tutti nominativi, saranno in, fino alla serata di sabato 01 marzo, esclusivamente presso il Chiosco di viale Medaglie d’oro antistante l’accesso allo stadio Pinto ed al palaPiccolo. In occasione della gara, presso il palaCasoria sarà disponibile un parcheggio riservato ai tifosi casertani.