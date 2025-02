Tv2000.it - Papa, vescovo Zaporizhzhia: “Viviamo con la paura ma non smettiamo di pregare per Francesco”

Leggi su Tv2000.it

“Preghiamo per la salute del Santo Padre. Da quando ile? in ospedale, ormai da molti giorni, preghiamo per lui durante la Messa e con il Rosario. La gente gli e? molto grata, perche? ilprega per l’Ucraina dall’inizio della guerra”. Lo afferma ilcattolico di rito latino di, mons. Yan Sobilo, in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000.“– spiega il– e? una citta? molto vicina al fronte. L’80% della nostra regione e? stata occupata dall’esercito russo. Preghiamo affinché Trump non raggiunga un accordo con Putin e consegnialla Russia. Andiamo a dormire senza sapere se ci risveglieremo perche? molti missili, molti droni sono caduti sulle case di notte, all’alba, mentre la gente dormiva. E? uno stress continuo. Anche quando usciamo per strada, abbiamo”.