Chiccheinformatiche.com - Papà ho perso il telefono sto provando a chiamarti: occhio alla truffa

Un semplice messaggio che inizia con “Ciao” o “Ciao mamma”, seguito da un avviso come “hoil” e l’invito a contattare un altro numero su WhatsApp. Sono questi gli elementi chiave di unache continua a circolare tra gli smartphone dei genitori italiani e non solo.Come funziona la: “hoilsto”Questa strategia non è nuova, ma purtroppo riesce ancora a colpire. Il messaggio arriva via SMS con un tonormante, progettato per spingere la vittima a reagire rapidamente senza riflettere. Tra le frasi più comuni troviamo:“Stoma ho problemi con la linea”A seguire, il testo include un numero dio un link con cui si dovrebbe contattare il mittente tramite WhatsApp. Ma è proprio questo il primo passo da non compiere.