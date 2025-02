Papa Francesco Vaticano | Ha riposato bene tutta la notte

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –"hala". E’ riassunto in una riga telegrafica l’aggiornamento mattutino sulricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Il bollettino medico di ieri sera segnalava che “le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento”. In particolare, ieri .