Papa Francesco nuovo bollettino | Notte senza crisi respiratoria ma permangono rischio di setticemia e quadro complesso

Per Bergoglio è necessaria la terapia antibiotica che non può essere interrotta Nella mattina di martedì 25 febbraio 2025 è stato diffuso unsulle condizioni di salute di, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. "Ha riposato bene tutta la not