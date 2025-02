Tvzap.it - Papa Francesco, nuovo bollettino: le ultime notizie dall’ospedale

: le. Durante la mattinata sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di salute del pontefice, ricoverato da 11 giorni alla clinica Gemelli di Roma. La situazione clinica delè complessa: la polmonite bilaterale richiede ancora ossigenoterapia, mentre si attende l’effetto dei farmaci. Nel frattempo, l’insufficienza renale e la riduzione delle piastrine comparse negli ultimi giorni hanno ulteriormente complicato il quadro. Come sta ora. (.), come sta il ponteficeIlmedico di ieri sera si era mostrato leggermente più ottimistico rispetto ai giorni precedenti, segnati dalla preoccupazione per una crisi respiratoria e, in seguito, ad una insufficienza renale. “Le condizioni cliniche del Santo Padre, nella loro criticità, dimostrano un lieve miglioramento”.