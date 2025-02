Lettera43.it - Papa Francesco, nuovo bollettino: «Ha riposato bene»

«hatutta la notte». Lo dice ildella Sala stampa vaticana, pubblicato nelle prime ore di martedì mattina. Il Pontefice è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. L’ultimodi lunedì pomeriggio ha segnalato che le condizioni dimostrano «segnali di miglioramento, pur rimanendo sotto stretta osservazione». La situazione clinica del«resta sicuramente grave e importante ma non direi critica e, al momento, non ritengo vi siano segnali di una condizione di sepsi iniziale». Lo ha detto all’Ansa il presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), Dario Leosco, dopo che gli ultimi esami clinici hanno rilevato una leggera insufficienza renale, che al momento non desta preoccupazioni nei medici del Gemelli.