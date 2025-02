Tpi.it - Papa Francesco, nuovo bollettino: “Condizioni critiche ma stazionarie. La prognosi resta riservata”

: “ma. La”“Lecliniche del Santo Padre rimangono, ma”. Lo riferisce la sala stampa vaticana nelsulla salute di, ribadendo che non si sono più verificati “episodi acuti respiratori” dopo l’aggravamento degli scorsi giorni.Il pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì 14 febbraio, sabato mattina aveva avuto una “crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo” che ha richiesto anche “l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”. Neldi stasera, la sala stampa ha specificato che i “parametri emodinamici continuano ad essere stabili” e che in serata è stata effettuata una “tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale”, di cui non è ancora noto l’esito.