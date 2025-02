Puntomagazine.it - Papa Francesco, lieve miglioramento delle sue condizioni: “Riposato bene tutta la notte”

Lediin, ma la prognosi rimane riservata: il Pontefice ha ripreso l’attività lavorativa e il quadro respiratorio si stabilizza., ricoverato dal 14 febbraio, hadurante la, come confermato dalla sala stampa vaticana. Nonostante il quadro clinico complesso, i medici esprimono una valutazione cautamente positiva riguardo ai progressi del Pontefice, che è stato sottoposto a terapie intensive per trattare una grave infezione polmonare, con complicazioni respiratorie e asmatiche. Il, infatti, ha mostrato segnali di, non presentando più crisi asmatiche, ma la sua prognosi rimane ancora riservata.Il professor Dario Leosco, presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg), ha dichiarato che, pur considerando grave la situazione, non ci sono segni di una condizione critica come la sepsi, rassicurando su un quadro che non appare irreversibile.