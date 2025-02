Iltempo.it - "Papa Francesco ha riposato bene tutta la notte". L'ultimo bollettino del Vaticano

«hala». L'ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede con un aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del Pontefice.Bergoglio inizierà oggi martedì 25 febbraio il dodicesimo giorno di ricovero all'ospedale "Gemelli" di Roma. Intanto anche a Buenos Aires centinaia di persone hanno partecipato a una messa all'aperto dedicata al loro connazionale, ricoverato in condizioni critiche a Roma per polmonite bilaterale. I fedeli si sono riuniti in una piazza della capitale dove, quando era arcivescovo, il pontefice presiedeva le celebrazioni, denunciando disuguaglianze e ingiustizie. Sventolando bandiere e cartelli argentini augurando a Jorge Bergoglio una pronta guarigione, hanno pregato, cantato inni, partecipato all'Eucaristia e cantato: «Viva elFrancisco» («Viva»).