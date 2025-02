Dilei.it - Papa Francesco, gli auguri di pronta guarigione da Valeria Marini ad Al Bano

Nelle ultime settimane, la salute diha destato molta preoccupazione per via di una serie di problemi di salute che lo hanno coinvolto. Il mondo si è subito stretto amorevolmente intorno a lui inviandogli tanti messaggi di vicinanza e sostegno che sono arrivati da ogni parte, anche da molti Vip nostrani., glida parte dei VipEra il 14 febbraio quando il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma inizialmente a causa di una bronchite poi divenuta polmonite. Successivi accertamenti infatti hanno rivelato un’infezione abbastanza seria alle vie respiratorie, complicando il quadro clinico e richiedendo un aggiustamento della terapia antibiotica. Il mondo si è subito mobilitato per inviargli il proprio affettuoso sostegno edihanno iniziato ad arrivare da ogni parte, dai capi di Stato a personalità di spicco del mondo politico, ma anche da parte di molte celebrità.