Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, fedeli a San Pietro per il rosario con il cardinale Parolin

Centinaia disono arrivati in piazza Sanper la preghiera congiunta deldiretta dal segretario di Stato vaticano, ilper. La pioggia non ha fermato i credenti, che anche sotto gli ombrelli si sono stretti nell'abbraccio della piazza a sostegno di Bergoglio. Ilha prima letto una breve introduzione, poi ha iniziato l'orazione mariana, accompagnato dalla folla presente.ha specificato che da oggi anche la comunità romana si unisce pubblicamente alle preghiere per il Pontefice, riunendosi ogni sera per recitare insieme il. Numerosissima la rappresentanza di stranieri in piazza, a sottolineare l'affetto da tutto il mondo che avvolge la figura di Bergoglio.