Papa Francesco è entrato in un tunnel, ma il popolo dei credenti non vuole crederlo

in un, ma ildeinon. E’ come se rifiutasse di accettare che le sue condizioni sono critiche davvero e che un giorno il pontefice-buon-Samaritano potesse non essere più presente a causa dell’infezione polmonare o per improvvise dimissioni.Sabato 22 febbraio. E’ la giornata più drammatica da quando ilè stato portato al Policlinico Gemelli. Il bollettino della sala stampa vaticana spiega che le condizioni dicontinuano ad essere critiche e che in mattinata il pontefice ha avuto una seria crisi respiratoria, prolungatasi nel tempo, che ha richiesto un grosso flusso di ossigeno. Non basta, una carenza preoccupante di piastrine nel sangue obbliga l’equipe sanitaria a procedere a trasfusioni.E’ una giornata di estrema tensione.