Papa Francesco cosa dice l’ultimo bollettino ufficiale del Vaticano

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ilha riposato bene, tutta la notte“. Con questa comunicazione telegrafica è stato diffuso l’aggiornamento mattutino sulle condizioni di, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.Ilmedico diffuso nella serata precedente ha segnalato che “le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento”. In particolare, non si sono “verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati”. Inoltre, il monitoraggio della “lieve insufficienza renale non desta preoccupazione”.Leggi anche: Panico al Gemelli: ha tentato di entrare nella stanza del. Fermato, ecco chi era, nuovo aggiornamento: “Ha riposato bene”L’ossigenoterapia continua, anche se con “flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”.