Papa Francesco convoca il concistoro dall'ospedale: la scelta del pontefice

ha trascorso una notte tranquilla e riposante, come confermato dalla Sala Stampa Vaticana in un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Ilsta entrando nel dodicesimo giorno di ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma. Secondo le fonti vaticane, ilsi è svegliato senza problemi, continua la terapia e non ha avuto altre crisi respiratorie. Le sue condizioni, si precisa, sono simili a quelle di ieri sera. È stato confermato che ilè in grado di alzarsi e che ha dormito senza interruzioni, senza necessità di sedativi, come già specificato nei bollettini medici precedenti.Ieri, durante il ricovero,ha ricevuto la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e di monsignor Edgar Peña Parra. In quella sede, ilha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a procedere con la promulgazione dei decreti riguardanti la beatificazione di Salvo D’Acquisto.