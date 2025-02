Lapresse.it - Papa Francesco, condizioni in lieve miglioramento ma prognosi ancora riservata

Sebbene il mondo resticon il fiato sospeso, un filo di luce proviene dal decimo piano dell’ospedale Gemelli di Roma, doveè ricoverato da 12 giorni per una polmonite bilaterale. Lecliniche del Santo Padre infatti, pur nella loro criticità, lunedì hanno registrato unnon ha vissuto nuove crisi respiratorie, come avvenuto sabato, e alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Anche sul fronte renale, lainsufficienza registrata domenica è sotto controllo e non desta preoccupazione. Il Pontefice continua comunque l’ossigenoterapia, sebbene con flussi e con una percentuale di ossigenomente ridotti rispetto a quanto resosi necessario nella fase acuta.On Sunday evening, the Holy See Press Office provided the following update on Pope Francis’ health:https://t.