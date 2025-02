Thesocialpost.it - Papa Francesco, bollettino: “Condizioni critiche ma stazionarie. Ha fatto una tac ai polmoni, la prognosi è riservata”

Ledirestano “, ma”. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento diffuso dal Policlinico Gemelli nella serata di oggi, martedì 25 febbraio. “I parametri emodinamici continuano ad essere stabili” e “non ci sono state altre crisi respiratorie”, si legge nella nota ufficiale.Leggi anche: In arrivo un ciclone nord-atlantico con vento, neve e pioggia: il meteo per l’ItaliaLeggi anche:: cosa vuol dire “spes contra spem”, la frase pronunciata dal cappellano del GemelliNel corso della serata, il Pontefice è stato sottoposto a una tac di controllo programmata per monitorare l’evoluzione dellate bilaterale. Il risultato dell’esame non è stato ancora reso noto, mentre “larimane”.Nella mattinata,“dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa”, secondo quanto riferito dai medici.