Tv2000.it - Papa Francesco al Gemelli: il Papa ha riposato bene, tutta la notte

“Ilhala”. L’aggiornamento di questa mattina, 25 febbraio, della Sala Stampa vaticana sulla salute di. Nessuna altra crisi respiratoria per il Pontefice che ieri ha ricevuto in udienza il segretario di Stato Parolin e il sostituto Peña Parra per la firma di alcuni decreti delle cause dei Santi. In collegamento l’inviato Paolo Fucilial: ilhalaTG2000.