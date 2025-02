Lapresse.it - Papa: fonti vaticane, Bergoglio continua terapie

Leggi su Lapresse.it

Città del Vaticano (Vaticano), 25 feb. (LaPresse) – “Ilsi è svegliato ela terapia”. Lo si apprende dain merito alle condizioni di salute diFrancesco al 12esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. “Le condizioni – precisano le stesse– sono come quelle di ieri sera”. Ilha dormito tranquillamente tutta la notte. In merito al riposo dinel bollettino non si parla di sedativi. In serata è previsto un aggiornamento medico sulle condizioni del Santo Padre.