Papa firma, Salvo D'Acquisto sarà beato

12.53Francesco, ricoverato al Gemelli, ieri ha ricevuto il cardinale Segretario di Stato Parolin e il Sostituto mons. Edgar Pena Parra. Entrambi sono stati ricevuti nell'udienza per autorizzare il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare decreti riguardanti alcuni Servi di Dio che saranno Beati. E sempre ieri ilhato l'autorizzazione per il procedimento che porterà alla beatificazione diD',il carabiniere che si sacrificò per salvare un gruppo di civili da un rastrellamento nazista nel 1943.