Papa al Gemelli, condizioni critiche ma stabili. Nessuna crisi respitatoria

Ledi salute diFrancesco, ricoverato al Policlinicodi Roma dal 14 febbraio, “rimangono, ma stazionarie”. È quanto emerge dall’ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, che sottolinea come non si siano verificati episodi acuti respiratori e che i parametri emodinamici del Pontefice continuino a essere. Nella serata di ieri, Francesco ha effettuato una tac di controllo programmata per monitorare l’evoluzione della polmonite bilaterale che lo ha colpito. La prognosi, tuttavia, rimane riservata.Nonostante la gravità della situazione, ilha dimostrato una notevole resilienza. Nella mattinata, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso la sua attività lavorativa, segno di una volontà ferrea nonostante la malattia. Fonti vaticane hanno riferito che il Pontefice ha riposato bene durante la notte e che le suesono sostanzialmente invariate rispetto alla sera precedente.