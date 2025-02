Ilgiorno.it - Paolo Casarin testimonial contro le truffe

"Suo figlio ha provocato un grave incidente, servono soldi affinché non venga incriminato". In un video realizzato dal Comune di San Donato con l’obiettivo di mettere in guardia gli anziani da possibili raggiri, il sandonatese, classe 1940, ex arbitro professionista, racconta la truffa della quale lui e la moglie sono purtroppo rimasti vittime. "Lo scorso agosto, mentre ero a casa - ricorda l’ex fischietto di serie A - ho ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri, che m’invitavano a recarmi da loro per ritirare un verbale. Sono uscito per accondiscendere alla richiesta e mia moglie, rimasta sola in casa, ha ricevuto a sua volta una strana telefonata. Le si diceva che nostro figlio aveva causato un grave incidente e i genitori della persona ferita avrebbero evitato di sporgere denuncia, solo se avessero sùbito ricevuto dei soldi.