Panteraie e Palazzina, è il giorno della vendita

Montecatini Terme, 25 febbraio 2025 – Ilcessione dellePresidenziale è arrivato. Il prezzo base dei due immobili ammonta a oltre cinque milioni di euro. Questa mattina, alle 11, negli uffici del notaio Vincenzo Gunnella, in via Masaccio a Firenze, avrà luogo lacon offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni immobili dello storico locale, in piena attività sotto gli attuali gestori, epresidenziale delle Terme, nota comeFideuram. Le Terme proseguono così ladei beni immobili, strategici e non, per far fronte agli impegni del concordato preventivo in continuità e ripartire nel modo migliore. I due complessi, anche se non sono inseriti nei beni strategici dell’azienda hanno un valore importante per la storia di Montecatini.