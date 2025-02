Tvplay.it - Pandemonio Milan, Conceicao ha fatto infuriare Ibrahimovic

Ilvive una situazione molto difficile e intanto proseguono le polemiche attorno al club e i rapporti tra.In casasono tutti ancora amareggiati per quello che è successo, la sconfitta di Torino è l’ennesima doccia fredda di una stagione difficile e una squadra in costante difficoltà. Fuori dalla Champions League e al momento ottavi in classifica, i rossoneri faticano a trovare continuità e ci sono diversi motivi che portano a ciò.ha(Lapresse) TvPlayIn primo luogo – al di là della questione allenatore – il club vede fin troppi alti e bassi nei big della squadra con Maignan, Theo Hernandez e Leao costantemente sotto accusa ed una squadra che nonostante il cambio tecnico non gira come dovrebbe. Nelle ultime ore sono nate nuove accuse nei confronti del tecnico rossonero Sergio, il cui percorso alsta vivendo ora delle ore piuttosto difficili.