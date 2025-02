Bergamonews.it - Pandemia Covid, Garattini: “In parte si poteva evitare, non abbiamo imparato molto”

“Purtroppo ci siamo quasi dimenticati di quello che è successo: le persone si affollano peggio di prima e c’è chi non si vaccina, come nel caso dell’antinfluenzale. Non mi pare chedall’emergenza sanitaria: il problema è che tendiamo a dimenticare gli avvenimenti spiacevoli”. Così il professor Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, invita a una maggior consapevolezza sul dramma delladi19.In occasione del quinto anniversario dello scoppio di quella tragedia, ripercorrendone le fasi, il ricercatore, farmacologo e oncologo bergamasco, affermato su scala internazionale con una lunghissima esperienza, spiega che si è trattato di “un vero problema, qualcosa che insi: bastava che anche Bergamo diventasse rapidamente zona rossa, applicando tutte le restrizioni che sono state attuate in altre aree della Lombardia, per esempio a Codogno”.