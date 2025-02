Ilrestodelcarlino.it - Palomar torna a casa grazie all’animazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Finalmente ce l’ha fatta Carlo Degli Esposti, fondatore di, are a Bologna da vincitore, dopo che la lasciò per Roma, quando nel 1986 fondò la suadi produzione legata a grandi film e a una serie di successo come ’Il commissario Montalbano’. L’approdo sotto le Due Torri avviene con l’apertura degli studi dedicatiAnimation, e accade poi in un luogo storico per la vita cinematografica della nostra città, visto che si tratta di quello che fu l’ufficio programmazione della Cineteca, nella sua prima sede da istituzione culturale voluta dall’allora sindaco Zangheri, in via Pietralata 55. Proprio sopra al primo Lumière nato nel 1984, che oggi è il cinema Europa. Una storia ricordata dal direttore della Fondazione Cineteca, Gian Luca Farinelli, che proprio all’inizio degli anni Ottanta iniziò a lavorare negli uffici di quell’ultimo piano oggi vocato al cinema d’animazione, dove si sarebbe dovuta spostare la biblioteca della Cineteca, che invece restò a Palazzo Montanari fino al 2002.