Pallanuoto, il Setterosa in raduno al Polo Natatorio di Ostia dal 2 al 5 marzo

, 25 febbraio 2025 – Torna in collegiale alAcquatico Frecciarossa diildi Coach Silipo. Le Azzurre saranno indal 2 al 5per preparare le SuperFinal diFemminile, in programma a Chengdu, in Cina. La tappa finale della Coppa del Mondo vede le grandi compagini mondiali, tra cui l’Italia, sfidarsi per il titolo.La competizione è in programma nel secondo fine settimana di aprile.Le convocate – Fonte Federnuoto/federnuoto.itIl commissario tecnico della Nazionale Carlo Silipo per l’occasione ha convocato venti giocatrici: Veronica Gant, Francesca Colleta, Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Trieste), Olimpia Sesena, Lavinia Papi, Chiara Ranalli e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo), Cristina Malluzzo e Divina Nigro (Cosenza), Beatrice Cassarà, Carlotta Meggiato e Alessia Millo (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951) e Margherita Minuto (US L.