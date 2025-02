.com - Pallanuoto femminile / Team Marche ancora una sconfitta, a Napoli finisce 15-9

Prima frazione di gara determinante con un 6-1 per le locali che è stato decisivo ai fini del punteggio finale. Legiovani Gasparini e Robboni 3 gol ciascuna. Domenica 2 marzo al Palablù di Moie contro Roma Vis Nova, l’occasionissima per puntare al primo successo stagionaleMOIE, 25 febbraio 2025 – Sesta giornata di campionatoA2 e sestaper le ragazze delIncom in casda delterzo in classifica.Le assenze della Di Martino, Mirleni e Canari hanno pesato ma le ragazze della coach Giuliani si sono battute con coraggio reagendo ad una prima frazione di gioco, 6-1 per le locali, da dimenticare. Le giovanissime Gasparini e Robboni, che, nonostante siano poco più che ventenni, sono fra le più “anziane” del, hanno violato la porta avversaria 3 volte ciascuna, mostrando tutta la loro grinta e bravura!La prossima giornata si disputerà domenica 2 marzo alle ore 15:30 al Palablù di Moie contro Roma Vis Nova che nell’ultima di campionato ha perso in casa contro Tolentino e chenon ha mai vinto.