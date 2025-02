Sport.quotidiano.net - Palladino, il giorno più lungo: gruppo e gioco da riaccendere. Il futuro? Si decide col Lecce

Firenze, 25 febbraio 2025 – Lunedì al Viola Park. In campo, per il primo allenamento post-Verona e poi al tavolone dei dirigenti, con Ferrari e Pradè, per valutare, prendere atto e programmare la settimana. Settimana, quella di Raffaeleche porta dritto al match di venerdì sera, al Franchi e quindi alla sfida con il. Sfida che per il(soprattutto dell’allenatore) avrà un valore decisivo, anche se ieri, come era stato domenica sera a Verona, la società ha di fatto ribadito il concetto cheè l’allenatore della Fiorentina. Nessuno scossone, nessun allontanamento forzato, dunque (il filo diretto Firenze-States, ovvero casa Commisso, è continuo), ma anche la consapevolezza che la partita contro ildovrà essere l’occasione da sfruttare per accendere un’inversione di tendenza che per la Fiorentina sarà vitale.