Lanazione.it - Palazzo Blu, lunedì 3 marzo un incontro dedicato alle attività di Agbalt

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 25 febbraio 2025 -, a partire d16:30 l’Auditorium diBlu ospiterà undi- Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore e il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale S. Chiara Pisa. L’occasione è quella di presentare la nuova produzione editoriale progettata e pubblicata da Pacini Editore, scritta da Francesca Petrucci e illustrata da Tiziana Morrone: un calendario nel quale a scandire i mesi dell’anno saranno le coloratissime immagini dello Scoiattolo Zeno che stavolta parlerà ai piccoli attraverso il linguaggio della filastrocca in rima. L’evento, organizzato in collaborazione con Pacini Editore e Fiagop Ets (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie) si aprirà con i saluti introduttivi della Fondazione Pisa e diBlu, a seguire gli interventi della dott.