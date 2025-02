Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.8/2025

9 Splendida Cornice Sulla scia di Sanremo, il giovedì sera firmato Geppi Cucciari raggiunge il suo record d’ascolti, toccando il 6.9% di share. Un traguardo frutto di un solido lavoro autoriale applicato a un format già di per sé originale. Va riconosciuto, inoltre, che a Splendida Cornice è stato concesso il tempo di crescere, un lusso raro nel panorama televisivo odierno. Così come raro è il budget, sempre parso ‘lussuoso’ per la rete che ospita il programma, anche alla luce dei risultati raggiunti dalle prime stagioni.TVn.8/Davide Maggio.