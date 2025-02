Sololaroma.it - Pagelle Roma-Monza 4-0, Ranieri: “Soulé arriverà alla praticità di Dybala”

Quasi tutto pronto per il Monday Night della ventiseiesima giornata di Serie A, con lache se la vedrà con il. Partita molto delicata per la formazione di Claudio, che vuole continuare la sua striscia positiva in campionato per approfittare dei risultati positivi di questo turno. I giallorossi arrivano in fiducia dopo il passaggio del turno in Europa League, che ha dato nuovo entusiasmo all’ambiente. Segui con noi la diretta scritta della gara.5 minuti fa24 Febbraio 2025 23:33 23:33Ciurria in conferenza“Non c’è nulla di diverso. Da inizio stagione triboliamo con gli infortuni, non abbiamo mai la squadra al completo. Non voglio però creare alibi. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte come lae nelle nostre condizioni penso che chiunque sarebbe andato in difficoltà.