Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Arnautovic da urlo, fantasma Taremi

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri staccano il pass per le semifinali grazie alla prodezza die al rigore trasformato da CalhanogluMarko(LaPresse) – Calciomercato.itMartinez 7Pavard 6De Vrij 6,5Bisseck 6,5Darmian 6 (22? Dumfries 6,5)Frattesi 5,5 (84? Barella SV)Asllani 5,5 (63? Calhanoglu 7)Zielinski 7Dimarco 6 (63? Bastoni 6)4,57,5 (63? Correa 6,5)Allenatore: Inzaghi 7TOP7,5 – Sofferente, quasi sul punto di uscire per una brutta botta, inventa un gol da cineteca sul finire del primi tempo che fa volare l’in semifinale. Lotta e regala altri spunti di classe alla San Siro nerazzurra, che gli tributa una meritatissima standing ovation all’uscita dal terreno di gioco.