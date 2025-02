Ilgiorno.it - Paesi soffocati dal traffico. Gorle blocca alcune vie. I vicini si arrabbiano

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo)Continua a far discutere la questione della viabilità in Val Seriana, soprattutto nell’area est di Bergamo, caratterizzata da code quotidiane di auto e mezzi pesanti. Ad accendere le nuove polemiche la decisione del Comune diche, per contenere ilche attraversa il paese, ha annunciato una sperimentazione trimestrale, dal 3 marzo al 30 maggio, che riguarderà due strade di accesso al paese: i collegamenti non potranno più essere utilizzati dai non residenti dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì. Si tratta di due strade spesso utilizzate dagli automobilisti diretti verso Bergamo per evitare le code lungo la strada provinciale 35 che collega Nembro con il capoluogo orobico. All’incrocio tra via Martinella e via Quasimodo, gli automobilisti non residenti provenienti da Torre Boldone non potranno accedere a, stesso provvedimento alla rotonda di via Trento per coloro che provengono da Ranica: due scorciatoie note ai pendolari della valle.