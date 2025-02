Oye Como va

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Canzone scritta nel 1963 dal musicista Tito Puente, ma resa immortale nella cover rock latino dei Santana nel 1970. OyeVa.. mi ritmo! Senti come va il mio ritmo! Una melodia dolce e accattivante, resa forte e decisa dalla chitarra di Carlos, ha dentro le sue note, anche qualcosa di sensuale, magari di un tango argentino di Bahia Blanca! Perché le parole in questo lunedì da leoni, anzi da Tori, si rincorrono come una corsa in un labirinto, che parte da una “Creuza de Ma” ligure, per sfociare in quel “ramo del lago diche volge a mezzogiorno” giusto in tempo per svegliarci dalla notte brava al Meazza, e vedere se ci sarà o meno il controsorpasso a pranzo, dopo il sorpasso a cena!La partita con il Grifone è stata tiratissima e particolarmente emozionale per me, al punto che alla fine, ero distrutto dalla fatica e dall’ansia, nemmeno avessi giocato io! Ho letto di un opinionista interista che si lamentava della scarsa partecipazione del pubblico del Meazza.