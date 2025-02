Spazionapoli.it - Out contro l’Inter e non solo: quante partite potrebbe saltare Anguissa

Da Castel Volturno arriva l’ultim’ora che lascia i tifosi di stucco: Antonio Conte dovrà fare a meno di Frank Zamboin vista della sfida Scudetto.Nel pomeriggio è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava e che complica, non di poco, i piani di Antonio Conte in vista della sfida Scudetto. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Frank Zambo, out per un infortunio muscolare (clicca qui per tutti i dettagli comunicati dalla SSC Napoli). Un imprevisto di non poco conto per i partenopei, che dovranno in ogni caso gettare il cuore oltre l’ostacolo per dare fastidio a una squadra –– che arriva al Diego Armando Maradona con il primato in tasca.Al suo posto, Conte dovrebbe affidarsi a Philipp Billing, che si è già visto a Como dal primo minuto proprio per preservare il diffidato