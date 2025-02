Ilgiorno.it - Ospitò Giulio Beccaria e Alessandro Manzoni. Villa Rachele ora è in vendita: sul mercato a 34 milioni

Sala Comacina (Como) – Un altro gioiello del lago di Como è inalla cifra, non proprio modica, di 34di euro. Si tratta di, una delle più affascinanti dimore del lago non fosse altro che nelle sue stanze hanno preso il caffè e si sono intrattenuti, sicuramente in dotte discussioni, anche, figlio del celebre Cesare, autore del trattato “Dei delitti e delle pene", e, nipote di, che spesso vi soggiornava. Immersa in un parco ottocentesco di fronte all’Isola Comacina, uno degli scorci più belli del Lario, lafu costruita almeno nel suo corso principale a metà del Settecento, per essere definitivamente ultimata solo nel secolo successivo. Con un termine dialettale, il luogo era indicato in origine col nome “la Puncia”, che ne rimarcava la posizione protesa verso il lago dove sorgeva un’antica fortificazione collegata all’isola in modo da controllarne l’accesso.