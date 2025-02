Terzotemponapoli.com - Osimhen verso la Premier

Victorpotrebbe finire inLeague. L’attaccante è ancora di proprietà del Napoli che l’ha sostituito con Lukaku. Il Nigeriano si trova ora in Turchia e già il Galatasaray, senza successo, aveva provato ad avanzare un’offerta, ma non congrua, al Napoli. Il sognoper Viktor dunque si avvicina. Chissà che, con i soldi della clausola, la società di De Laurentiis non acquisti un attaccante dai 15 goal in su. Finora, effettivamente, Lukaku è risultato poco incisivo per la squadra di Conte. Dovesse essere Scudetto o, quanto meno, piazzamento Champions, a fine stagione, servirà una punta degna dei migliori palcoscenici europei., forte interesse del Manchester UnitedSaranno settimane decisive per l’attaccante nigeriano del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray: la clausola da 75 milioni di euro non vale per l’Italia, motivo per il quale il Manchester United si è mosso concretamente nelle ultime ore.