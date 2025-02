Napolipiu.com - Osimhen verso la Premier League: Manchester United vicino al colpo, trattativa al 95%

Il futuro di Victorsembra sempre più indirizzatola. Secondo quanto riportato da Business Day, l'attaccante nigeriano del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, sarebbe ad un passo dal trasferimento al. La, che si avviale fasi conclusive, sarebbe chiusa al 95%, con solo alcuni dettagli da definire prima dell'annuncio ufficiale.Decisivo, in questo scenario, il fatto che la clausola rescissoria da 75 milioni di euro non sia valida per i club italiani, aprendo così le porte ai top club esteri. Il, alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il proprio reparto offensivo, si è mosso concretamente nelle ultime ore, accelerando le operazioni per assicurarsi il bomber nigeriano già a partire da luglio.