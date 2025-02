Ilnapolista.it - Osimhen sul suo futuro: «Non so cosa accadrà in estate, vivo il momento e amo questi tifosi»

Leggi su Ilnapolista.it

Si parla molto deldi Victorche sembra non essere nel Galatasaray.Il calciatore di proprietà del Napoli, è sceso in campo ieri sera nel big match del campionato turco tra Galatasaray e Fenerrbahce. A fine partita l’attaccante nigeriano ha risposto ad una domanda diretta sul suo.«Fatemi essere onesto onesto. Alnon lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato che sarei venuto a giocare al Galatasaray e molti pensavano che sarei andato via a gennaio. Per quanto mi riguarda, ioal. Non soin, ma posso dire che sono innamorato di, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza qui».Secondo quanto riportano invece i giornalisti nigeriani di BusinessDay, il calciatore avrebbe trovato già la sua nuova destinazione, alla fine della stagione, con molta probabilità si trasferirà nel campionato dei suoi sogni, al Manchester United.