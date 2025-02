Sport.quotidiano.net - Osimhen: “Futuro? Non so cosa succederà, sono innamorato del Galatasaray”

Istanbul, 25 febbraio 2025 – L'estate 2024 ha avuto un assoluto protagonista, soprattutto per quanto riguarda la Serie A: Victor. Il nigeriano, infatti, è stato per tutta l'estate un “separato in casa”, con il Napoli che ha deciso di optare su Lukaku e mettere fuori rosa l'ex numero 9. Per diversi mesi,è stato vicino a diverse squadre: dal PSG al Chelsea passando per l'Al-Hilal, ma con nessuna si è giunti alla fumata bianca. Neanche quando sembrava tutto fatto per il passaggio all'Al-Hilal si è arrivati alla chiusura dell'affare, perciò, al termine del mercato per i top campionati europei (tra i quali la Serie A),è rimasto al Napoli, anche se fuori rosa. Con il trasferimento in Arabia saltato e il mercato chiuso anche in Premier League, si è fatto avanti il, che nei giorni successivi è riuscito a prelevare l'attaccante in prestito per una stagione e aggregarlo ad una squadra già ricca di ex giocatori della Serie A, come Dries Mertens e Mauro Icardi.