Spazionapoli.it - Osimhen, frase criptica sul futuro: novità per il Napoli? Poi l’attacco a Mourinho

Victorha parlato del suoe ha risposto con una storia social alle recenti dichiarazioni di: le parole dell’attaccante Torna a far parlare di sé Victor, che prosegue nella sua avventura al Galatasaray. L’attaccante di proprietà del, ha realizzato 20 gol in 26 presenze, con una media di una rete ogni 100 minuti. Poco più di un gol a partita per il nigeriano, che in estate lascerà a titolo definitivo i partenopei. Il presidente De Laurentiis vorrà provare a incassare la cifra più alta possibile, merito anche del rendimento del giocatore in Turchia.Intanto, il centravanti ha risposto alle domande dei colleghi turchi, proprio in merito al suo imminente. Dopo aver mostrato, sin da subito, grande attaccamento ai colori giallorossi,sembra essersi legato anche ai tifosi turchi, come da lui stesso ammesso in più interviste.