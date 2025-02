Metropolitanmagazine.it - Oscar 2025, tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia ci sarà Ariana Grande

Si avvicina ladegli, che si terranno ad inizio della prossima settimana: nelle ultime ore è stata annunciata l’esibizione di, insieme ad altriche calcheranno il palco del Dolby Theatre di Los Angeles.Lo scorso mese secondo quanto dichiarato dall’Academy, non era previsto uno spazio per la performance live per i brani della categoria Miglior Canzone Originale e di esibizioni su altri pezzi presenti nelle nomination: “Quest’anno la presentazione della categoria Best original Song si allontanerà dalle esibizioni live e si focalizzerà sugli autori dei brani. Celebreremo il loro talento attraverso riflessioni personali dai team che hanno portatonascita questi brani. Questo e molto altro riveleranno le storie e l’ispirazione dietro i brani nomination di quest’anno”.