Oscar 2025: la Hollywood ebrea si ribella alle spille rosse per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

Alcuni professionisti ebrei del cinema americano si rifiutano di indossare il simbolo per la fine dei conflitti a. The Brigade, un gruppo fondato da esperti di pubbliche relazioni, dirigenti di studio e cineasti in seguito all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, ha pubblicato una risposta molto dura all'iniziativa di Artists4Ceaserfire. Quest'ultima aveva infatti invitato i partecipanti agliad indossare dellein segno di supporto aper ilil. La risposta di The Brigade a"Oggi non resteremo in silenzio, quella spilla non è un simbolo di pace. È l'emblema dello spargimento di sangue ebraico" si legge nella risposta di The Brigade. La lettera di Artists4Ceasefire è stata inviata .