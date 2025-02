Dilei.it - Oscar 2025, dove vederli, i film nominati e i preferiti dell’edizione (con qualche sorpresa)

Leggi su Dilei.it

C’è grande attesa per la 97ª edizione dei Premiche si terrà il 2 marzoal Dolby Theatre dell’Hollywood & Highland Center. Tante leon interessanti, sia per quanto riguarda le pellicole che gli attori e le attrici, e non è detto che non ci sia più dilast minute. Ecco tutto quello che c’è da sapere.: i candidati alla vittoria (anche quelli last minute)Manca pochissimo ormai alla notte più glamour e importante dell’anno, quella in cui verranno finalmente assegnati i celebri Premi. Per quanto riguarda leon, annunciate lo scorso 23 gennaio dopo un rinvio dovuto agli incendi in California, tra le pellicole favorite troviamo Emilia Pérez di Jacques Audiard con ben 13 candidature, seguito da The Brutalist e Wicked con 10 candidature ciascuno.