Lettera43.it - Oscar 2025: a che ora cominciano red carpet e cerimonia in Italia

Leggi su Lettera43.it

Domenica 2 marzo andrà in scena la notte degli, 97esima edizione dellapiù importante nel cinema internazionale. Per il secondo anno consecutivo, l’intero evento – a partire dal redper ammirare i look delle star – andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay con la conduzione di Alberto Matano. La diretta inizierà alle 23.30ne con l’arrivo delle celebrità sul tappeto rosso del Dolby Theatre, dove racconteranno tutte le emozioni della vigilia. L’assegnazione delle statuette invece inizierà intorno all’1 di notte e terminerà, dopo circa tre ore, verso le 4.30 del mattino di lunedì 3 marzo. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sul sito ufficiale dell’Academy e sui canali social con retroscena, aneddoti e interviste a caldo a vincitori e candidati.