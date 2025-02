Ilrestodelcarlino.it - Orsetti in campo, scontro tra i civici: latiniani fuori

Ha lanciato la sua candidatura a sindaco Raimondodi Base Popolare ed è stato un annuncio che venerdì sera ha lasciato tutti di sorpresa. Saranno settimane, anzi, giornate decisive queste per capire chi si schiererà con lui e correrà unito verso le amministrative che potrebbero tenersi l’ultima settimana di maggio. Non mancano già altre sorprese. Dopo aver incassato il sì di Fdi e Lega, Forza Italia, tramite il commissario osimano Monica Santoni, ha denunciato il rischio di ripetere gli errori già commessi con l’uscita di Pirani dalla scena politica: "E’ un nome calato dall’alto senza consultare il territorio", ha ribadito vedendo nella sua figura un ritorno al passato. Dino Latini, leader delle Liste civiche storiche, si è detto sorpreso ma al tempo stesso ha sottolineato come, dopo le dimissioni di Pirani, ci fosse bisogno di un "federatore" che riunisse le diverse anime della maggioranza uscente.