Orrore a Prato, uccide la madre a coltellate e poi dà fuoco alla casa. Mistero sul movente

Ancora sangue in famiglia, ancora un’alba tragica in una cittadina del Bel Paese che oggi si è risvegliata nell’di un efferato omicidio consumato nella notte. Un giovane di 22 anni ha ucciso lacon tree poi ha datoall’abitazione. Succede tutto a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del, i carabinieri, il procuratore diLuca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai.Omicidio a, 22ennelae incendia l’abitazioneA dare conferma della tragedia familiare ha provveduto il procuratore di, Luca Tescaroli, che con la pubblico ministero di turno, Laura Canovai, si è recato sul posto per il sopralluogo e coordinare le indagini condotte dai militari dell’Arma. E quando autorità, forze dell’ordine e soccorsi sono arrivati sulla scena del crimine il 22enne, sordomuto, che viveva insiemenella villetta diventata luogo del delitto e teatro di una violenza cieca, era ancora lì.